Hochrangige russische Armeeangehörige sollen kürzlich darüber gesprochen haben, wann und wie Moskau nukleare Waffen in der Ukraine einsetzen könnte. Das berichtet die »New York Times « unter Berufung auf nicht näher benannte amerikanische Amtsträger. Der russische Präsident Wladimir Putin sei nicht an den Gesprächen beteiligt gewesen.