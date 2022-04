Die Besatzung der südukrainischen Großstadt Cherson durch russische Truppen dauert seit Wochen an. Nun will Moskaus Militärverwaltung angeblich die ukrainische Währung aus der Region verschwinden lassen und sie durch den russischen Rubel ersetzen. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Weder die Angaben noch die tatsächliche Umsetzbarkeit der Aktion lassen sich aktuell unabhängig überprüfen.

Der stellvertretende Leiter der Militärverwaltung der Region, Kyrylo Stremousow, sagte, die »befreite« Region Cherson solle ab dem 1. Mai »in die Rubelzone übergehen«. Den Angaben zufolge solle es zunächst eine viermonatige Übergangsphase geben, in der sowohl der Rubel als auch die ukrainische Währung Hrywnja in der Region im Umlauf sein werden.

Region wohl noch umkämpft

Der Kreml hatte Anfang März mitgeteilt, die Stadt Cherson eingenommen zu haben. Inzwischen gibt Moskau an, die gesamte Region um die Großstadt zu kontrollieren. Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen Meldungen aus Kiew, dass ukrainische Truppen einzelne Gebiete um Cherson zurückerobert hätten. Offenbar findet ab Ende März eine ukrainische Partisanenoperation in der Region statt.