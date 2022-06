Einige Stunden zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, im strategisch wichtigen Sjewjerodonezk werde »buchstäblich um jeden Meter gekämpft«. Am Samstag kontrollierten ukrainische Truppen eigenen Angaben zufolge noch rund ein Drittel der Stadt.

Sjewjerodonezk ist seit Tagen Zentrum der heftigen Kämpfe im Gebiet Luhansk, das russische und prorussische Kämpfer bereits zu mehr als 90 Prozent erobert haben. Beschossen wird in Sjewjerodonezk auch die Chemiefabrik Azot, in der ukrainischen Angaben zufolge weiter Zivilisten ausharren, die das Werksgelände als Luftschutzbunker nutzten.

Hacker bringen Kritik an Ukrainekrieg auf russische TV-Webseiten

07.00 Uhr: Unbekannte Hacker haben eine Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine auf Webseiten des staatlichen russischen Fernsehens platziert. Auf dem Streaming-Portal »Smotrim.ru« etwa stand am Sonntagabend neben Fotos von Zerstörung in der Ukraine »Putin vernichtet Russen und Ukrainer! Stoppt den Krieg!«, wie zahlreiche Internetnutzer im Netz berichteten.