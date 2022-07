Retter auf der Suche nach Verschütteten und Verletzen – eine Rakete hatte am Samstagabend auf einen Wohnblock in Tschassiw Jar in der ostukrainischen Region Donezk getroffen. Unter dem Geröll und Schutt vermuten die Bergungsmannschaften noch etliche weitere Opfer. Die Zeit, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden, läuft ab.

(Mann wird aus Trümmern gezogen.)

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Ich habe heute den ganzen Tag über Berichte aus der Stadt Tschassiw Jar in der Region Donezk erhalten. Dort ist eine Rettungsaktion nach einem russischen Angriff auf Wohngebäude im Gange. Zwei mehrstöckige Wohnhäuser wurden zerstört. Dutzende von Menschen liegen unter den Trümmern. Sechs wurden gerettet. Auf der Liste der Toten stehen 15 Namen, und leider ist dies nicht die endgültige Zahl.«

Der Angriff habe einmal mehr gezeigt, dass Russlands Truppen vorsätzlich auch in Wohngebieten töteten, sagte Selenskyj weiter. Russland behauptet immer wieder, keine zivilen Objekte zu beschießen, doch am Samstag berichtete das russische Verteidigungsministerium selbst über den Beschuss des Wohnblocks.

Roman, 13 Jahre

»Nach dem ersten Einschlag rannten wir in den Korridor, beim zweiten Einschlag liefen wir in Richtung Tür, wir liefen über Glasscherben. Dann rannten w ir in den Keller, als die dritte Explosion stattfand.«

Derweil plant die Ukraine offenbar einen groß angelegten Gegenangriff – allerdings nicht im Osten, sondern im Süden des Landes. Selenskyj habe der Armeebefohlen, besetzte Gebiete in den Provinzen Cherson und Saporischschja zurückzuoerobern, sagte Verteidigungsminister Resnikow der britischen »Sunday Times«. Die ukrainische Führung hat Zivilisten im besetzten Süden des Landes wegen einer geplanten Armee-Offensiven zur Flucht aufgerufen – notfalls auch in Richtung der bereits seit 2014 von Russland annektieren Schwarzmeer-Halbinsel Krim.