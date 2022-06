Laut Hajdaj versuchen die ukrainischen Behörden, einen »humanitären Korridor für die Zivilisten« auszuhandeln. Bislang seien diese Bemühungen jedoch erfolglos gewesen. Nach ukrainischen Angaben sind unter den schutzsuchenden Zivilisten in der Asot-Fabrik auch 40 Kinder.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am späten Sonntagabend von intensiven Kämpfen in Sjewjerodonezk gesprochen. Die ukrainischen Truppen und die russische Armee kämpften dort »um jeden Meter«, sagte er. Armeechef Walerij Saluschny sagte, »jeder Meter von ukrainischem Land« in der Region sei »blutgetränkt«. Doch nicht nur die ukrainische, sondern auch die russische Armee erleide hohe Verluste. Die Russen hätten dort sieben Bataillonsgruppen eingesetzt und eine zehnfache Feuerüberlegenheit.