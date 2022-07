Sie sollen in Syrien aktiv sein, in mehreren afrikanischen Ländern – und nun offenbar auch zunehmend in der Ukraine: Die berüchtigte russische Söldnertruppe Wagner unterstützt offenbar den Angriffskrieg des Kreml gegen das Nachbarland. Nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten füllen die Söldner bei der Invasion zunehmend die Lücken in den russischen Reihen.