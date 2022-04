Seit bald zwei Monaten kämpft Russland in einem völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine. Angeblich ging es Kremlchef Wladimir Putin um den Schutz der russischsprachigen Bevölkerung in den Separatistengebieten im Osten des Landes – tatsächlich versuchte die russische Armee auch erfolglos die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen.