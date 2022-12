Ein russischer Regionalabgeordneter ist in Indien aus dem dritten Stock eines Hotels in den Tod gestürzt. Die indische Polizei ermittle derzeit, ob es sich dabei um Suizid oder einen Unfall gehandelt habe, sagte ein Polizeiinspektor der »Hindustan Times« . Der 65-jährige Pawel Antow habe in dem ostindischen Bundesstaat Odisha seinen Geburtstag gefeiert, heißt es.