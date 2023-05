Ein russischer Soldat auf dem Schlachtfeld in der Nähe der umkämpften Stadt Bachmut erkennt seine aussichtslose Lage und will sich ergeben – diesen Vorgang sollen Videos zeigen, die die ukrainische Armee veröffentlicht hat. Zu sehen ist, wie der Soldat per Handzeichen und Gesten mit einem Quadrokopter kommuniziert. Offenbar gibt der Soldat zu verstehen, dass er sich ergeben will, aber befürchtet, dann von seinen eigenen Kameraden als Deserteur erschossen zu werden. Eine der Drohnen wirft einen Zettel mit Anweisungen in dem ausgehobenen Graben ab. Der Soldat zögert, folgt aber schließlich dem Flugobjekt.

Diese Art Einsatz von Quadrokoptern durch die ukrainische Armee ist seit längerem bekannt. Kiew startete im Dezember vergangenen Jahres im Netz die Kampagne »Ich will leben« – gerichtet an russische Soldaten an der Front. Ein Anleitungsvideo erklärt, wie sie sich zu verhalten haben: Sie sollen eine Telefonhotline kontaktieren und sich an einen im Gespräch vereinbarten Ort begeben. Dort sollen die Soldaten auf das Erscheinen einer Drohne warten, Blickkontakt zu ihr aufnehmen und sich dann von ihr zu ukrainischen Stellungen leiten lassen, um sich zu ergeben

Per SMS, in den sozialen Netzwerken und unter den russischen Einsatzkräften sollte sich so auch die Nachricht verbreiten: Ergebt euch, wenn ihr leben wollt!

Ob der Soldat im Schützengraben von der Anleitung zum Desertieren wusste, ist nicht bekannt. Doch er folgt der Drohne – unter Beschuss – und ergibt sich letztlich den ukrainischen Streitkräften. Die ukrainische Armee veröffentlichte ein Statement des russischen Soldaten und gab an, dass er sich in Gefangenschaft befinde. Über seinen Verbleib ist nichts bekannt.

Dass die russischen Truppen rund um die seit Monaten schwer umkämpfte Stadt Bachmut in Bedrängnis sind, belegen allerdings mehrere Meldungen beider Seiten. Demzufolge haben ukrainische Einheiten mehrere kleinere Gegenangriffe gestartet und Terrain zurückerobert – russische Militärblogger fürchten nun offenbar sogar eine Einkesselung der eigenen Truppen. Die lange angekündigte große Gegenoffensive ist das allerdings wohl noch nicht.