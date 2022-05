Russische Haushalte, die über Satellitenfernsehen verfügen, wurden am Jahrestag des Sieges über Nazideutschland offenbar in der Programmübersicht mit Botschaften zum Krieg in der Ukraine konfrontiert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Eine der Formulierungen war demnach »Ihr habt Blut an euren Händen«. Von der Nachrichtenagentur veröffentlichte Screenshots zeigten die Programmübersichten des Moskauer Satellitenfernsehens. Laut Reuters waren auf allen Kanälen solche Antikriegsslogans zu sehen.