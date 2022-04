Kremlsprecher Dmitrij Peskow Russland räumt erstmals »bedeutende Verluste« im Ukrainekrieg ein

Die Regierung in Moskau bezeichnet das Massaker in Butscha weiter als »Fake«. Die vielen Toten in den eigenen Reihen leugnet der Kreml indes nicht mehr – bleibt aber weiter unkonkret.