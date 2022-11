Es ist der zweite massive Luftangriff binnen weniger Tage: Russland hat am Mittwoch erneut zahlreiche Ziele in der Ukraine beschossen. Nach ukrainischen Angaben kamen bei den Attacken auf Kiew und weitere Gebiete mehrere Menschen ums Leben, darunter eine 17-Jährige. In der Nacht zum Mittwoch war nach ukrainischen Angaben bereits ein Säugling in einem Krankenhaus gestorben, das demnach von einer russischen Rakete getroffen worden war.