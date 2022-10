Luftalarm in fast allen Landesteilen: Die Ukraine meldet russischen Raketenbeschuss in mehreren Städten, auch in Kiew.

Während des morgendlichen Berufsverkehrs erschütterten am Montag massive Explosionen das Zentrum von Kiew. Bewohnerinnen und Bewohner flüchteten sich in Luftschutzkeller und Metro-Stationen. Augenzeugen berichteten von Toten und Verletzten. Es sind die ersten russischen Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt seit Juni.

Auch aus dem Westen und dem Zentrum der Ukraine werden Explosionen gemeldet, unter anderem aus den Großstädten Lwiw und Dnipro. In den vergangenen Tagen wurde die südukrainische Stadt Saporischschja bereits mehrfach von Raketen getroffen.

Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Montag bei Telegram mit, es gebe Tote und Verletzte. Russland versuche, die Ukraine zu vernichten.

Offenbar handelte es sich bei den jüngsten Angriffen um russische Vergeltungsschläge für die Explosionen auf der Kertsch-Brücke am Samstag. Die für die Versorgung der russischen Besatzungstruppen in der Südukraine wichtige Brücke war dabei beschädigt worden – wie schwer, ist noch unklar.

Am Sonntag hatte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem Chef der nationalen Ermittlungsbehörde den ukrainischen Geheimdienst SBU für den Vorfall verantwortlich gemacht.

Wladimir Putin, russischer Präsident: »Es besteht kein Zweifel, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelt, der darauf abzielt, die äußerst wichtige zivile Infrastruktur Russlands zu zerstören.«

Alexander Bastrykin, Chef der nationalen Ermittlungsbehörde: »Absolut richtig.«

Wladimir Putin, russischer Präsident: »Und dies wurde von den ukrainischen Spezialdiensten geplant, ausgeführt und befohlen.«

Alexander Bastrykin, Chef der nationalen Ermittlungsbehörde: »Vom ukrainischen Geheimdienst und russischen und ausländischen Staatsangehörigen, die bei der Vorbereitung geholfen haben.«

Offiziellen Angaben zufolge starben bei den Explosionen auf der Brücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim drei Menschen. Aus Moskau heißt es, ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen sei explodiert, die genauen Ursachen werden derzeit untersucht.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine ukrainische Beteiligung an dem Vorfall aber offengelassen.