In Mariupol hatten Zivilisten wochenlang mit verwundeten ukrainischen Kämpfern in einem Stahlwerk ausgeharrt, bevor viele Bürger in russisches Gebiet evakuiert worden sind. Die Verteidiger des Stahlwerks müssen sich nach der Kapitulation in Russland gegen Vorwürfe von Kriegsverbrechen verantworten. Auch die Todesstrafe steht für sie zur Debatte.