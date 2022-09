Dass es für Russland derzeit nicht nur im Osten nicht gerade gut läuft, zeigte auch, dass die Planungen für ein Referendum zum Anschluss an Russland in der Frontstadt Cherson gestoppt wurden. Mit den Abstimmungen – auch in den selbst ernannten Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk – will Russland seinen Einmarsch legitimieren.