Luftalarm überall im Land: In der blauen Stunde steigt schwarzer Rauch über Kiew auf. In der Nacht hat Russland die Ukraine großflächig mit Raketen beschossen. Ukrainische Behörden meldeten auch Einschläge in Wohngebieten, mindestens sechs Menschen sollen getötet worden sein.

Im Südwesten der Hauptstadt wurden mehrere Autos getroffen. Auch Teile der kritischen Energieinfrastruktur sollen getroffen worden sein. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge fiel in mehreren Stadtteilen die Heizung aus, kurzfristig habe es auch keinen Strom gegeben.

Anwohnerin

»Ich hörte eine sehr laute Explosion. Wir sprangen schnell aus dem Bett und sahen ein brennendes Auto. Dann fingen auch die anderen Autos an zu brennen. Die Fensterscheiben zerbrachen. Es ist sehr beängstigend, sehr beängstigend. Mein Kind hat sich erschrocken und ist aus dem Bett gesprungen.«

Anwohner

»Ich bin durch die Explosion aufgewacht. Es war eine ziemlich starke Explosion. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass es in meinem Garten passieren würde. Ich habe gefrühstückt und geduscht. Bevor ich das Haus verließ, las ich in den Nachrichten, dass Autos in Flammen standen. Als ich rausging, stellte ich fest, dass diese Autos im Hof stehen. Es ist schwer zu erklären, wie ich mich fühle. Denn einen Meter weiter nach links oder rechts hätte es meine Wohnung treffen können. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«

Drohnenbilder in der Nähe der westukrainischen Stadt Lwiw zeigen ein zerstörtes Dorf. Hier sind durch die Angriffe in der Nacht vier Opfer zu beklagen.

Auch die Stadt Cherson im Südosten wurde getroffen, mehrere Luftschläge auf Infrastruktur wurden gemeldet. Hier sollen mindestens drei Menschen getötet worden sein.

Anwohnerin

»Mein Haus bebte, und ich verstand sofort, dass irgendwo in der Nähe meines Hauses etwas eingeschlagen ist. Nur fünfzig Schritte von meinem Haus entfernt! Es tut mir so leid für Aljona, sie war so ein gutes Mädchen. Und es sind noch mehr Menschen gestorben.«

Betroffen vom landesweiten Beschuss ist auch Europas größtes Atomkraftwerk in Saporischschja. Nach Angaben des ukrainischen Betreibers sei es nach einem Raketenangriff zu einem Stromausfall gekommen, das Kraftwerk habe in den Notbetrieb gehen müssen – bereits zum sechsten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs.