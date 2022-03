Krieg in Osteuropa Russland plant angeblich Rückzug von Kiew, Ukraine bietet Neutralität an – das geschah am 34. Kriegstag

Der Kreml wird laut eigener Aussage die Angriffe auf Kiew und Tschernihiw reduzieren. Die USA wollen Moskau nicht an Worten, sondern an Taten messen. Das Rote Kreuz rechnet mit 18 Millionen Hilfsbedürftigen in der Ukraine.