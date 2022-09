Isjum und Balaklija liegen im Osten des Landes, gewissermaßen in einem Dreieck zwischen der Stadt Charkiw, Luhansk und Donezk. Deswegen sind die Städte so wichtig: In Isjum befindet sich ein wichtiger Eisenbahnkontenpunkt, den Russland für den Nachschub seiner Truppen benötigt.

Auch mithilfe westlicher Waffen hat die ukrainische Armee vor einigen Wochen mit einer Gegenoffensive begonnen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach zuletzt von mehr als 30 zurückeroberten Siedlungen in der Region Charkiw. Die ukrainischen Behörden sprachen davon, die russische Linie in der Oblast Charkiw durchbrochen zu haben.