Und wie steht es um das AKW Saporischschja?

In den vergangenen Wochen hatte bereits der wiederholte Beschuss des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine international große Besorgnis ausgelöst. Das AKW ist am vergangenen Freitag nach zweiwöchiger Unterbrechung wieder direkt an das Stromnetz angeschlossen worden. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien mitteilte, wurde eine Hauptstromleitung wiederhergestellt, mit der die Brennstäbe in der Anlage gekühlt werden.