Es war das zweite Telefonat der beiden Staatschefs seit Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern äußert sich China über den Krieg in der Ukraine vergleichsweise zurückhaltend – Xi möchte offenbar keinen Bruch mit Putin. Stattdessen kritisierte Peking Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland sowie Waffenlieferungen an Kiew.

Schon Wochen vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatten sich Putin und Xi im Februar in Peking getroffen und ein Abkommen unterzeichnet, in dem sie sich verpflichteten, dass die Beziehungen zwischen beiden Seiten »keine Grenzen« haben würden. Es bleibt unklar, ob Xi zu diesem Zeitpunkt von Russlands Plan, in die Ukraine einzumarschieren, wusste.