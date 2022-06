Nach dem russischen Einmarsch Ende Februar war das Eiland unweit des Donaudeltas von der russischen Marine bereits am zweiten Kriegstag erobert worden. Die ukrainischen Streitkräfte haben seitdem mehrfach Attacken mit Kampfdrohnen und Flugzeugen geflogen und den Kreuzer Moskwa (Moskau) mit Raketen versenkt.

Widerstand in den ersten Kriegstagen wurde international bekannt

Die Schlangeninsel südlich der ukrainischen Hafenstadt Odessa gilt als strategisch wichtig. Sie erlangte zudem in den ersten Kriegstagen international Berühmtheit, wegen des Widerstands der auf der Insel stationierten Grenzschützer. Die Beamten antworteten angeblich auf einen Funkspruch des russischen Kriegsschiffs: »Russian warship, go fuck yourself.« Der Spruch wurde zu einem Leitspruch der Ukrainer im Kampf gegen die russischen Invasoren. 13 Grenzbeamte wurden durch den Beschuss auf die Schlangeninsel im Februar getötet worden. In der Ukraine gelten sie als Helden.