Raketenschläge gegen Energieversorgung Russland will die Ukrainer mürbe bomben

Mit dem Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet will der Kreml nichts zu tun haben. Doch er ist Folge der massiven, russischen Bombardements der Strom- und Heizversorgung in der Ukraine. Moskau will die Ukrainer demoralisieren.