Jewgenij Prigoschin, Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner, fasst die Lage in der russischen Militärführung so zusammen:

Jewgenij Prigoschin, Wagner-Chef

»Der Oberst ruft mich an und sagt: Wir haben hier ein Riesenschlamassel. Was ist los? Walerij Wassiljewitsch (Gerassimow; Generalstabschef, Anm. der Red.) hat mal wieder Wodka getrunken und ist hysterisch.«

Es ist eines der vielen seltsam inszenierten Videos, die Prigoschin regelmäßig auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht. In dem einstündigen Interview, aufgenommen angeblich irgendwo in Frontnähe, geht er einmal mehr hart ins Gericht mit Russlands oberster Führungsriege UND den offiziellen Staatsmedien:

Jewgenij Prigoschin, Wagner-Chef

»Wenn die Medien die Wahrheit sagen würden, müsste die Öffentlichkeit auf rechtlich zulässige Weise mobilmachen. Und höflich sagen: Lieber Sergej Kuschugetowitsch (Schoigu), lieber Walerij Wassiljewitsch (Gerassimow), wenn Sie unseren Forderungen nicht sofort nachkommen, werden wir Sie auf einer Mistgabel aufspießen. Dann werden sie gezwungen sein, etwas zu tun. Entweder wird der Präsident sie dann entlassen. Oder in eine Zelle stecken, erschießen lassen und durch andere ersetzen.«

Präsident Putin inszenierte sich auf ähnlich bizarre Weise, wie auf dieser mehrstündigen Veranstaltung bei Tee und Keksen mit sogenannten Kriegsberichterstattern, darunter populäre Militärblogger. Es bestehe vorerst keine Notwendigkeit für eine weitere Mobilmachung – beteuerte Putin noch am Dienstag.

Wladimir Putin, Präsident Russland

»Dafür besteht heute kein Bedarf. Das ist die erste Sache. Zweitens, als Antwort auf Ihre Frage: ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde, aber seit Januar dieses Jahres, seit wir begonnen haben, Verträge mit Kämpfern zu unterzeichnen, haben wir mehr als 150.000 Menschen rekrutiert. Wenn man die Freiwilligen mitzählt, sind es 156.000 Menschen.«

Die Mobilmachung, so Putin, hänge schließlich ganz von den Zielen ab. Wie die genau aussehen, verriet der Präsident nicht. Einen erneuten Versuch, Kiew einzunehmen, schloss er in dieser Runde nicht aus. Ob er die Zuhörer mit seinen Ausführungen überzeugen konnte, schien fraglich.

Sergej Schoigu, Verteidigungsminister (6.Juni)

»Der Feind hat seine Ziele nicht erreicht und erhebliche und unvergleichliche Verluste erlitten.«

Ebenso erratisch wirkt Putins Verteidigungsminister Schoigu. Er trägt wie ferngesteuert im Staatsfernsehen die angeblichen Erfolge der russischen Streitkräfte vor.

Kein Wort zu den Verlusten, die das russische Militär erlitten hat. Wie hier in der Region Donezk: Nach ukrainischer Gegenoffensive ist die Gegend übersät mit zerstörtem russischem Kriegsgerät. Die Zahl der Toten steigt täglich, konservative Schätzungen liegen bei mindestens 45.000 gefallenen Soldaten seit Kriegsbeginn.

Klar also, dass Schoigus Militär mehr Truppen braucht – und dafür soll es nun neue Wege geben: So stimmte das russische Unterhaus nach eigenen Angaben am Mittwoch für ein Gesetz, das es dem Verteidigungsministerium erlauben würde, Straftäter für die Front zu rekrutieren, mit dem Versprechen, sie später von strafrechtlicher Verantwortung freizustellen. Diese Regelung war bisher nur der Wagner-Gruppe vorbehalten.

Außerdem will der Kreml alle sogenannten Freiwilligeneinheiten, so auch Prigoschins Wagner-Söldner, zum 1. Juli unter die Kontrolle von Verteidigungsminister Schoigu bringen.



Wladimir Putin, Präsident Russland

»Soweit ich weiß, bietet das Verteidigungsministerium jetzt allen, die weiterhin in der Zone der militärischen Sonderoperation dienen wollen, Verträge an. Nur so können staatliche Sozialleistungen garantiert werden. Wenn es keinen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium gibt, gibt es keine Rechtsgrundlage für soziale Garantien von staatlicher Seite. Es muss geschehen, und zwar so schnell wie möglich.«



Prigoschin weigert sich bisher trotzig, seine Kämpfer dem Kommando von Verteidigungsminister Schoigu zu unterstellen. Er demonstriert seine eigene Form der Unterstützung gegenüber den Angehörigen seiner getöteten Männer, deren Anzahl er mit 20.000 bezifferte. Auf eigenem Kanal veröffentlicht er auch diese Wohltätigkeitsaktionen. Nach der Beisetzung, so die Schilderung im Video, schenkt er einer Witwe und ihrem Sohn ein Auto.

Seiner Missachtung für Moskaus Kriegsführung lässt Prigoschin immer freieren Lauf. Auf die Frage, ob er noch Hoffnung hege, dass die Militärführung in der Lage sei, richtige Entscheidungen zu treffen – antwortet er wie immer trotzig:

Jewgenij Prigoshin, Wagner-Chef

»Ich hoffe auf Folgendes: Erstens, die Medien hören auf zu lügen. Zweitens, die Menschen bekommen die ganze Katastrophe zu sehen. Und nicht erst, wenn sie zu ihnen kommt, wie in Schebekino passiert. Sie dachten ja auch, dass es sie nicht treffen wird, tat es aber. Und drittens, die politische Führung wird gezwungen sein, bestimmte Schritte zu unternehmen, um nicht alles zu verlieren. Sonst könnte es in einem Bürgerkrieg enden, oder in einer Revolution, oder in der Besetzung unserer Territorien. Es wird nichts Gutes dabei herauskommen. «

Es klingt wie eine ominöse Drohung am Ende des Interviews – vollendet mit einer Prise Sarkasmus:

»Immerhin ist das Wetter hier schön!«