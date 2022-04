Anderthalb Monate nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hat sich die Uno-Vollversammlung dafür ausgesprochen, die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu suspendieren. Eine entsprechende Resolution – unter anderem von Großbritannien und den USA eingebracht – wurde von der Vollversammlung in New York verabschiedet.