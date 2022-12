Die ukrainische Armee demonstriert Einsatzbereitschaft – und zwar an der Nordgrenze des Landes zu Belarus. Diese Bilder veröffentlichte die Militärführung am 24. Dezember. Es soll sich um gezielte Manöver und Übungen im Grenzgebiet handeln, um eine mögliche Landung von russischen Fallschirmjägern zu verhindern. In den vergangenen Tagen hatte es wiederholt Spekulationen gegeben, Putins Invasionstruppen könnten von Belarus aus einen neuen Versuch unternehmen, die ukrainische Hauptstadt Kiew anzugreifen. Wie realistisch ein solcher Versuch wäre, ist fraglich. Doch die ukrainische Seite nimmt die Konzentration russischer Truppen im verbündeten Nachbarland offenbar ernst genug, um auch Kampfbereitschaft zu signalisieren.

Die zeigen die ukrainischen Verteidiger an anderer Stelle seit Monaten. Bachmut im Donbas, im Osten des Landes – erfolgreich halten ukrainische Truppen die Stadt gegen alle russischen Offensiven. Auch an Weihnachten.

O-Ton Oleksii, Armeesanitäter

»Ich dachte, am Samstag könnte so etwas wie Feiertagsstimmung aufkommen. Aber keine Chance. Wir kümmern uns jeden Tag um das Leid der Menschen und spüren die Folgen.

Ich mache meinen Job, weil schon mein Großvater bei der Armee war, als Pilot. Mein Onkel und mein Urgroßvater auch. Es ist so ein Familiending, deshalb würde ich nicht mal von einem Job sprechen. So ist es einfach. Ich bin Ukrainer, Sohn meiner Eltern und das sagt doch alles.«

Tägliche Kämpfe, Beschuss, die Zerstörung ist allgegenwärtig. Wer noch hier ist von den rund 75.000 Einwohnern, die vor dem Krieg in Bachmut lebten, will oder kann nicht weg.

OT Volodymyr, Anwohner

»Es ist ziemlich laut hier, alles wackelt, schwankt oder zittert dauernd. Wir müssen irgendwie überleben und so werden wir weitermachen. Das ist alles.«

Ruhe oder gar Frieden sind nicht in Sicht, für die Menschen in Bachmut und in der gesamten Ukraine. Auch nicht an Weihnachten.