Zuvor war in Medien spekuliert worden, Putin könnte schon an diesem Freitag in einer Rede vor beiden Kammern des russischen Parlaments die Annexion der vier Gebiete im Osten und Süden der Ukraine formell bekannt geben.

Die Pseudoreferenden zum Anschluss an Russland waren am vergangenen Dienstag in den von Russland teilweise besetzten Regionen kurzfristig angesetzt worden. Sie stellen einen Bruch des internationalen Völkerrechts dar. Die Scheinreferenden werden weltweit nicht anerkannt, weil sie unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze und ohne demokratische Mindeststandards abgehalten werden.