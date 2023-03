In den Schützengräben von Bachmut halten ukrainische Soldaten der 24. Brigade weiterhin die Stellung gegen russische Angriffe. Der Kreml hat Bachmut zum Hauptziel seiner Winteroffensive deklariert, offenbar ist Russland bereit, jeden Preis an Menschenleben dafür zu zahlen. Auch auf ukrainischer Seite sind die Verluste hoch, doch die Führung rechtfertigt die anhaltende Verteidigung Bachmuts damit, dass die der russischen Angreifer deutlich darüber liegen.

Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident

»In weniger als einer Woche – ab dem 6. März – ist es uns gelungen, allein im Sektor Bachmut mehr als 1.100 feindliche Soldaten zu töten, was für Russland einen unumkehrbaren Verlust darstellt, einen Verlust genau dort, in der Nähe von Bachmut. Hinzu kommen mindestens 1.500 weitere feindliche Sanitätsverluste - also solche, deren Verwundungen eine Fortsetzung des Kampfes nicht zulassen. Außerdem wurden Dutzende von Einheiten feindlicher Ausrüstung zerstört. Außerdem wurden mehr als zehn russische Munitionsdepots in Brand gesteckt.«

Bilder einer russischen Nachrichtenagentur zeigen zerstörte Häuser und Autowracks in Bachmut. In der Ferne sind Schüsse zu hören. In einer Sprachnachricht, veröffentlicht von seinem Pressedienst, beklagt sich der Chef der Wagner Truppen, Jewgeni Prigoschin, zum wiederholten Mal darüber, dass es seinen Truppen an Munition fehlt – und kritisiert die Armeeführung.

Jewgeni Prigoschin, Gruppe Wagner

»Die Situation hier in Bachmut ist sehr, sehr hart. Der Gegner kämpft um jeden Meter und je näher wir dem Stadtzentrum kommen, desto mehr beschießt uns die Airtillerie, desto mehr Panzer tauchen auf. Die Ukrainer werfen endlose Reserven in den Kampf.«

Trotz der allgegenwärtigen Verwüstung Bachmuts kommen die russischen Angreifer kaum noch voran. Der Ukraine wiederum verschafft die Schlacht Zeit, sich für die lange angekündigte Frühjahrsoffensive an anderen Abschnitten der Front vorzubereiten. Doch der Preis dafür ist hoch – auf beiden Seiten.