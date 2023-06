Ruinen, kaputte Straßen, Krater von Einschlägen. Drohnenaufnahmen zeigen die Zerstörung, die Russlands Angriff auf die Ukraine hinterlässt. Laut offiziellen Schätzungen der Uno sind bislang fast neuntausend Zivilisten getötet worden. Die Zahl der gefallenen Soldaten auf beiden Seiten kann nur geschätzt werden, liegt aber wesentlich höher. Doch der Krieg hat auch Folgen, die über einen eines Tages möglichen Waffenstillstand hinausgehen werden.

Jörg Römer, DER SPIEGEL

»Der Umweltfaktor dieses Krieges ist tatsächlich etwas, das bisher nicht so debattiert wurde, jedenfalls nicht in der breiten Öffentlichkeit. Klar, es gibt im Augenblick auch Wichtigeres. Es geht darum, Menschenleben zu retten. Aber die Umweltfolgen dieses Krieges werden uns noch sehr lange beschäftigen.«

Zumal die Ukraine groß ist. Mit mehr als 600.000 Quadratkilometern Fläche ist sie der größte Staat, dessen Grenzen vollständig in Europa liegen. Rund 20 Prozent davon sind derzeit von Russland besetzt, aber ein deutlich größerer Teil des Landes hat Kriegshandlungen und Raketenbeschuss erlebt. Ein wichtiger Faktor ist die Zeit: Gerade Munition zersetzt sich nur sehr langsam, der Prozess kann bis zu 300 Jahre dauern.

Ein Problem sind vor allem Blindgänger.

Jörg Römer, DER SPIEGEL

»Jetzt ist natürlich der Effekt bei Munition, die beispielsweise verschossen wurde und nicht explodiert ist, also Blindgänger – da können wir davon ausgehen, dass es da eine hohe Anzahl geben wird in der Ukraine durch den Einsatz der massiven russischen Artillerie – eher eine langfristige. Also wenn die Sachen jahrelang im Boden liegen, dann werden die nach und nach freigesetzt, die Giftstoffe. Und es gibt also etliche Studien dazu. Beispielsweise hat man noch auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs Reste von Kupfer gefunden. Also man geht davon aus, dass es auch heute noch tausende Tonnen Kupferrückstände sind, die sich im heutigen Belgien im Kampfgebiet in den Böden finden lassen. Also es ist schon enorm, wie langfristig auch die Schäden dann sind durch Kriege.«

Ein weiteres Problem stellen Militärfahrzeuge dar, die auf den Schlachtfeldern zurückgelassen wurden.

Jörg Römer, DER SPIEGEL

»Wenn wir jetzt beispielsweise einen Panzer denken, die zerstört wurden, dass da große Mengen an Schadstoffen drin sind, die natürlich nicht in die Umwelt gelangen sollten. Kraftstoffe, Schmierstoffe. Ein T72, also ein typischer Panzer, wie ihn die Russen und auch die Ukrainer verwenden, der hat einen Tank, da passen fast 1600 Liter rein. Also wir können davon ausgehen, dass wenn solche Mengen nicht durch Explosionen zerstört wurden und die Wracks halt komplett ausgebrannt sind, dass da teilweise noch wahnsinnige Mengen an solchen Kraftstoffen drin sind, die jetzt natürlich in der Gefechtssituation kaum jemand beseitigen wird. Und auch das ist natürlich etwas, was langfristig zum Problem wird.«

Betroffen sind nicht nur Böden und Gewässer, sondern auch die Luft: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat auf ihrer Homepage eine Karte veröffentlicht, auf der sie besondere Vorfälle dokumentiert. Dazu zählen etwa durch Beschuss ausgelöste Feuer an Öldepots oder Waldbrände in der Region Luhansk.

Außerdem wird die Luft durch Artilleriefeuer und Explosionen von Sprengstoffen aus Raketen und Drohnen belastet.

Jörg Römer, DER SPIEGEL

»Ich fand sehr interessant, dass beispielsweise in Kiew kurz nach Beginn des Kriegs schon eine 27-fach erhöhte Luftbelastung gemessen wurde. Das zeigt, glaube ich schon wie stark die Folgen sein können. Und Kiew ist ja in den ersten Kriegswochen Kampfgebiet gewesen aber ja nun auch nicht so wie es jetzt in vielen Gebieten im Osten des Landes ist. Und daran sehen wir, glaube ich, dass es eine starke Belastung gibt grundsätzlich durch solche Kriege.«

Eine weitere Umweltgefahr geht von Landminen aus. Nicht nur verletzen oder töten sie Zivilisten noch lange, nachdem die Truppen abgezogen sind – jene Sprengfallen, die in der Erde verbuddelt liegen und nicht detonieren, setzen außerdem Gifte frei. Sie alle zu finden und unschädlich zu machen, ist eine Mammutaufgabe.

Jörg Römer, DER SPIEGEL

»Wir können davon ausgehen, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis die Räumung überhaupt vonstattengegangen ist. Aber allein durch die schwere Belastung mit Schwermetallen beispielsweise wird man da, glaube ich, noch sehr lange die Folgen spüren in der Umwelt.«