Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte zuvor behauptet, russische Raketen hätten am Samstag zwei Gebäude in der Stadt getroffen, in denen demnach angeblich 1300 ukrainische Soldaten untergebracht waren, wobei 600 von ihnen getötet worden seien. Schon zuvor hatten Medienberichte Zweifel an dieser Darstellung aufkommen lassen, auch russische ultranationale Kriegsblogger hatten sich skeptisch geäußert. Der Bürgermeister von Kramatorsk hatte gesagt, dass es keine Opfer gegeben habe.