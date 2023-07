Selenskyj: Russen haben »sprengstoffähnliche Gegenstände« am AKW befestigt

Das AKW Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk Europas und bereits seit dem 4. März 2022 unter russischer Kontrolle. Es wurde seither bereits mehrfach beschossen und vom Stromnetz getrennt. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Nach Angaben Kiews hat Russland Truppen und Waffen auf dem Gelände stationiert.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am Dienstag in seiner allabendlichen Fernsehansprache, Russland habe nach ukrainischen Geheimdiensterkenntnissen »sprengstoffähnliche Gegenstände« am AKW befestigt. Vielleicht wolle Moskau damit einen Angriff auf das Kraftwerk vortäuschen. »In jedem Fall sieht die Welt, was vorgeht«, sagte Selenskyj. Zuvor hatte bereits die ukrainische Armee vor einer russischen »Provokation« auf dem Gelände des AKW Saporischschja in »naher Zukunft« gewarnt.