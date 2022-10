Selenskyj hatte bereits zuvor am Samstag eine Vielzahl an russischen Raketenangriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine beklagt. Kein Schlag der »russischen Terroristen« könne das Land stoppen, sagte er: »Die russischen Propagandisten lügen, wenn sie sagen, dass dieser Terror gegen unsere Infrastruktur und Bevölkerung die aktiven Handlungen unseres Militärs irgendwie bremsen könnte.« Selenskyj kündigte an, dass in Abstimmung mit den USA an Sanktionen gegen Propagandisten des Kremls gearbeitet werde.