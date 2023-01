Ein ukrainischer Mörsertrupp im Einsatz gegen die russischen Invasoren: In der Region Donezk gingen die Kämpfe auch über den Jahreswechsel unvermindert weiter. Die ukrainischen Soldaten mussten die Silvesternacht in den Schützengräben verbringen – weit weg von Ihren Familien.

Pawlo Prizhehodskyj, Soldat

»Es ist traurig, dass die Menschen, anstatt sich mit Freunden zu treffen, zu feiern und sich gegenseitig zu beschenken, gezwungen werden, Schutz zu suchen. Und dass einige von ihnen sogar getötet wurden. Ich habe gerade erfahren, dass einige unserer Soldaten heute an der Front gestorben sind. Auch in Kiew wurden Personen getötet. Das ist traurig. Es ist sehr traurig. Es ist eine große Tragödie, die niemals verziehen werden kann. Deshalb ist diese Silvesternacht einfach nur traurig.«

Die Silvesterparty an der Front fällt dementsprechend karg aus. Es gibt ein paar Flaschen Sekt im Bunker, Kameraden sorgen für Musik.Die Videobotschaft von Präsident Selenskyj konnten sie im Fernsehen verfolgen. Wenige Minuten nach der Rede, die kurz vor Mitternacht Kiewer Zeit am Silvesterabend veröffentlicht wurde, waren in der Hauptstadt und an vielen Stellen im Land zahlreiche Explosionen zu hören. Die Soldaten an der Front sind entschlossen, weiterzukämpfen. In der Hoffnung, die Angreifer im neuen Jahr zurückdrängen zu können.