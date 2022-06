Video von der Front So kämpfen die ukrainischen Soldaten Haus um Haus gegen die Kremltruppen

Sie feuern mit einem Panzer, verschanzen sich in einer Ruine, in unmittelbarer Nähe schlagen Geschosse ein: Videoaufnahmen der Agentur Reuters zeigen ukrainische Soldaten bei ihrem Einsatz in Sjewjerodonezk.