Moskauer Reaktionen auf westliche Waffen »Sollen sie doch Panzer schicken. Russland kann das Altmetall brauchen«

In der Ukraine werden bald große Offensiven beider Kriegsparteien erwartet. Kiew drängt bei den angekündigten Panzern auf schnelle Lieferung, bittet um weitere Waffensysteme. Und was sagen die Menschen in Moskau?