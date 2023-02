In Zaragoza lagern seit Jahren rund 50 Leopard–A4-Panzer. Empfindliche Materialien wie Öl und Batterien hat man entfernt. Einige der Modelle wurden ausgeschlachtet, um Ersatzteile für andere Panzer zu besorgen.

Bereits im Frühsommer 2022 gab es in der spanischen Regierung Gedankenspiele, einige dieser älteren Panzer flottzumachen und in die Ukraine abzugeben. In Berlin war man damals von der Idee allerdings nicht begeistert – eine deutsche Exportgenehmigung hätte es wohl nicht gegeben. Verteidigungsministerin Margarita Robles schloss wohl auch deshalb eine Lieferung rasch aus und sagte, die Panzer befänden sich in »lamentablem Zustand«.