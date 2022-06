100 Tage nach Kriegsbeginn ist die Ukraine zweigeteilt: Im Westen schlagen noch sporadisch Geschosse ein, mit der Sonne kommt ein Stück Normalität zurück. Im Osten dagegen berichten Journalistinnen und Journalisten unter Lebensgefahr. Der Fotograf Maxim Dondyuk ist für den SPIEGEL in der Region Charkiw im Nordosten des Landes unterwegs. Seine Gruppe spricht gerade mit Dorfbewohnern, deren Haus mehrfach getroffen wurde. Plötzlich schlagen in der Nähe Geschosse ein. Niemand wurde verletzt, aber die Gruppe fährt aus Sicherheitsgründen weiter. Im Nachbarort stoßen die Journalisten auf einen zerstörten Hangar. Die russische Armee hat das Gelände zwischenzeitlich als Munitionslager genutzt, mittlerweile musste sie sich wieder zurückziehen. Auch hier: hektischer Aufbruch. Jetzt in Richtung Charkiw. Christian Esch ist als Moskau-Korrespondent des SPIEGEL in die Ukraine gereist.

Christian Esch, DER SPIEGEL:

»Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine mit eineinhalb Millionen Einwohnern. Ich stehe hier im Stadtzentrum und wie man sieht, ist auf den Straßen nicht viel los. Die Stadt ist nicht wieder zum Leben erwacht so wie Kiew. Ich würde sagen, dass die Stimmung hier der Charkiwer, mit denen ich gesprochen habe, eine Mischung aus drei Bestandteilen ist. Da ist zum einen der Stolz, dass man diese große Stadt, die ganz nah an der Grenze zu Russland liegt, verteidigt hat. Im Grunde nach der Verteidigung von Kiew der größte Erfolg der ukrainischen Seite. Zweitens ist da weiterhin Wut auf Putin und auf die russischen Nachbarn. Und der dritte Bestandteil ist Unsicherheit. Man merkt, die Stadtverwaltung und viele Bürger wollen hier wieder zurückfinden zu einer Normalität. Es werden die Straßen gefegt, es werden die Straßenrabatten neu bepflanzt. Die U-Bahn ist vor kurzer Zeit neu in Betrieb genommen worden, sie war vorher Luftschutzkeller, jetzt ist sie wieder auch Transportmittel. Aber da die Stadt weiterhin beschossen wird und da die Russen, obwohl sie zurückgedrängt wurden, immer noch relativ nah an der Stadt stehen, ist eigentlich nicht zu sehen, wie Charkiw wieder wenigstens zu einem Anschein von Normalität zurückfinden kann.«

In der Hauptstadt, knapp 500 Kilometer weiter westlich, ist dieser Anschein schon zu spüren.

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»In Kiew ist jetzt fast schon der Sommer ausgebrochen nach 100 Tagen Krieg. Die Menschen sind zurückgekehrt in die Parks und auf die Plätze. Und auch viele Restaurants und Cafés haben wieder geöffnet. Jemand, der noch nie hier gewesen ist, der könnte fast denken, dass das eine Stadt im Normalzustand ist. Aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall und auf den zweiten Blick wird das dann auch klar. Denn viele Geschäfte sind immer noch geschlossen. Und wenn man genauer hinschaut, dann entdeckt man überall Losungen, Plakate, auch T-Shirts von Menschen, die einfach an den Krieg erinnern. Außerdem sind auf mehreren Plätzen in der Stadt zerstörte russische Panzer und anderes Kriegsgerät ausgestellt. Und zwar dienen die einfach als Erinnerung daran, dass der Krieg hier wirklich kurz vor der Stadt stand. Und dass der Krieg auch noch weitergeht, und dass jeden Tag bis zu 100 Ukrainer sterben.«