Kiew, Ukraine

Der Moment des Einschlages in einem Hochhaus in Kiew: Eine Kamera dokumentiert die massive Detonation.

Es ist einer von mehreren erneuten russischen Angriffen gegen die ukrainische Hauptstadt, durchgeführt diesmal offenbar ausschließlich mit iranischen Kamikazedrohnen statt wie in der Vergangenheit meistens durch Raketenbeschuss.

Christian Esch, DER SPIEGEL

»Einen der Einschläge sehen Sie hinter mir. Es traf ein Wohnhaus, das zur Hälfte eingestürzt ist. In den Trümmern wurden bereits drei Tote gefunden, sagte mir der Leiter des ukrainischen Katastrophenschutzes, der hier am Ort ist, genauso wie der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, der Innenminister, der Polizeichef und ein enger Mitarbeiter von Präsident Selenskyj. Ziel des Angriffes war offenbar wie schon in der vergangenen Woche die Energieinfrastruktur der Stadt, jedenfalls befindet sich hier in der Nähe. Ein wichtiges Heizwerk, das teile der Stadt mit Fernwärme versorgt.«

Das Fernkraftwerk war offenbar erneut Ziel der Russen, nachdem es beim Angriff zu Beginn der vergangenen Wochen noch weitgehend unversehrt geblieben war.

Der Angriff am Montag früh traf die Menschen im Kiewer Zentrum mitten im morgendlichen Berufsverkehr. Anwohner sowie Reporterteams vor Ort gingen in Deckung und suchten Schutz in nahegelegenen Häusern.

Christian Esch, DER SPIEGEL

»Ein weiteres Ziel dieser Angriffe waren ganz offensichtlich die Kiewer selbst. Jedenfalls gehen alle hier davon aus, dass Wladimir Putin mit diesen Angriffen zeigen will, dass sein Arm bis in die ansonsten friedlich wirkende Hauptstadt reicht und dass er die Bevölkerung einschüchtern möchte.«

Aus den Trümmern bergen Militärexperten Teile der eingesetzten so genannten Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart. Auf einer der Teile steht die Aufschrift: »Für Belgorod«: Vergeltung für den angeblich jüngst von der Ukraine durchgeführten Beschuss einer russischen Region an der russisch-ukrainischen Grenze.

Trotz der Toten und der Zerstörungen - die ukrainische Luftabwehr gibt sich selbstbewusst.

Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe

»Insgesamt haben wir seit Beginn des Angriffs um 21:30 Uhr, von gestern Abend bis heute 37 'Kamikaze'-Drohnen zerstört. Sie flogen alle von Süden her ein. Unsere vorläufige Zählung zeigt, dass unsere Luftabwehr mindestens 85-96 Prozent zerstören konnten.«

Erfolgsmeldungen statt Panik – das ist die Botschaft der Ukrainer auf die massiven Angriffe. Trotz der Hektik und Angst am Morgen, Putins Einschüchterungsversuche auf die Einwohner von Kiew scheinen nicht zu verfangen.

Christian Esch, DER SPIEGEL

»Es ist mir jedenfalls aufgefallen, wie die Kiewer doch eigentlich sehr ruhig auf diese Gefahr reagieren. Der Berufsverkehr geht weiter, Passanten sind zu sehen. Diese Stadt hat sich im Laufe der vergangenen Woche relativ schnell daran gewöhnt, soweit das überhaupt möglich ist, sich an so etwas zu gewöhnen, dass sie jederzeit von solchen Angriffen aus der Luft heimgesucht werden kann.«