Die größte Oppositionspartei der Slowakei hält die jüngste Waffenhilfe für die Ukraine für verfassungswidrig. Sie erstattete Strafanzeige wegen der Übergabe von Kampfflugzeugen. Die konservativ-populistische Regierung von Ministerpräsident Eduard Heger hatte am 17. März beschlossen, der Ukraine 13 Flugzeuge des sowjetischen Typs MiG-29 zu übergeben. Am 23. März wurden die ersten vier dieser Flugzeuge von ukrainischen Piloten in die Ukraine gebracht.