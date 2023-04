Die Analysten beziehen sich auf russische, ukrainische und westliche Quellen, darunter das britische Verteidigungsministerium. Es hatte in einer Veröffentlichung zur Winteroffensive festgestellt: »Nach 80 Tagen ist zunehmend erkennbar, dass dieses Projekt gescheitert ist.«

Fehlende Kampfkraft der Russen

Als Reaktion erwartet das ISW nun, dass es Änderungen in der Militärführung geben wird. Spekulationen über Ablösungen machen demnach seit Ende März die Runde bei russischen Militärbloggern. Man habe in früheren Fällen beobachtet, dass solche Spekulationen über Veränderung mit echten Führungswechseln korrespondiert hätten, schreibt das ISW. Allerdings müssten die Personalwechsel nicht notwendigerweise die in den Foren genannten sein. Die Spekulationen deuteten aber »wahrscheinlich« auf eine baldige Neuordnung hin.