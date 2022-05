In einem Video, das auf dem Telegram-Kanal des Asow-Regiments veröffentlicht wurde, sagte Palamar, Russlands Soldaten würden auch per Boot versuchen, in das Werk einzudringen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht überprüfen.

Von russischer Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung über die Erstürmung des Industriegeländes. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete jedoch unter Berufung auf einen Sprecher des Verteidigungsministeriums, verschanzte Asow-Kämpfer hätten eine Feuerpause genutzt, um an ihre Schießpositionen im Werk zurückzukehren. Diese würden nun mit Artillerie und aus der Luft attackiert. In den vergangenen Tagen waren Zivilisten, die in einem Tunnelsystem unter dem Werksgelände Zuflucht gesucht hatten, dank eines Waffenstillstands evakuiert worden.

Weitere 101 Menschen evakuiert

Auf dem Werksgelände sollen neben ukrainischen Kämpfern auch noch rund 200 Zivilisten festsitzen. Am Wochenende waren zwar mit internationaler Hilfe mehr als 120 Menschen gerettet worden. Während am Montag eine erneute Evakuierungsaktion gescheitert war, wurden am Dienstag nach Uno-Angaben weitere 101 Menschen erfolgreich aus dem Werk gerettet. Die meisten von ihnen seien bereits in Saporischschja angekommen, sagte die humanitäre Koordinatorin der Uno für die Ukraine Osnat Lubrani laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters. »Dank der Rettungsaktion konnten 101 Frauen, Männer, Kinder und ältere Menschen nach zwei Monaten endlich die Bunker unter dem Stahlwerk Azovstal verlassen und das Tageslicht sehen«, sagte sie.