SPIEGEL: Was macht Save the Children noch in der Ukraine?

Ashing: Wir etablieren sogenannte »kinderfreundliche Orte« oder auch »Schutz und Spielräume«, um den Kindern ein wenig Normalität zurückzubringen. Das kann in einem Zelt stattfinden oder in einem Klassenzimmer. Es geht um einen Raum, wo Kinder spielen und reden können und unterstützt werden. Für die Kleineren haben wir Spielsachen. Sie können auch malen oder tanzen. Unsere Betreuerinnen ermutigen sie, im Spiel ihre Gefühle zu zeigen. Die älteren Kinder arbeiten viel mit den Händen, zeichnen oder töpfern. So können sie die schrecklichen Gedanken und Erinnerungen für eine Weile vergessen und sich auf etwas ganz anderes konzentrieren. Wir geben ihnen aber auch die Möglichkeit, über das Erlebte zu sprechen und sich auszutauschen. Es kann ihnen helfen, wenn sie feststellen, dass andere Kinder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Für traumatisierte Kinder bieten wir psychosoziale oder in schweren Fällen auch psychologische Hilfe an.