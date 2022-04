Ohne den weißen Transporter von Oleksander Markov sähe das Leben vieler Menschen in Bobrowyzja noch düsterer aus, als es ohnehin schon ist.

Natalia Titova

»Mehr als 30 Jahre leben wir hier. Unsere Haus wurde bombardiert, unsere ganze Habe.ֿ»

Mit einer Decke und etwas zu essen kehrt Natalia Totova dorthin zurück, wo sie die russischen Angriffe überlebt hat – und wo sie nun irgendwie weiterleben muss. Ihr Mann, ihre Kinder, ihre Schwiegertochter, alle saßen im Keller, erzählt sie. Sie seien nach dem Angriff nach draußen gerannt. Bobrovyzja liegt zwischen Kiew und Tschernihiw – 10.000 Menschen lebten hier vor dem Krieg, auch Oleksander Markov. Er verteilt Lebensmittel an die Ausgebombten und Bedürftigen. Der 32-Jährige handelt eigentlich mit Landmaschinen. Mit dem russischen Überfall am 24. Februar wurde alles anders.

Oleksander Markov, Freiwilliger

»Ich habe 42 Tage im Keller gelebt.«

Jeden Tag sei er die Ortschaften abgefahren und habe versucht, Menschen zu evakuieren, erzählt er.

»Insgesamt haben wir rund 500 Menschen gerettet, ich habe aufgehört zu zählen.«

Markovs Elternhaus. Das Gebäude wurde bei einem Angriff zerstört. Sein Vater wurde verletzt, aber überlebte.

Oleksander Markov, Freiwilliger

»Meine Eltern saßen im Keller, der einigermaßen intakt geblieben ist.«

Natalia Titova ist dort angekommen, wo einmal ihr Haus stand.

Natalia Titova, Rentnerin

»Wir haben ein Klappbett. Schauen Sie, so haben wir den Krieg überlebt.«

Auch Wolodymyr Mitenkow hat die Angriffe im Keller überlebt.

Wolodymyr Mitenkow, Anwohner

»Wir haben uns im Kartoffelkeller versteckt – nicht im normalen Keller, denn dort sind die Fenster kaputt. Der Kartoffelkeller ist aus Beton, anderthalb mal zwei Meter. Dort waren wir zu dritt, drei Tage lang. Es war eiskalt. Es war unheimlich. Die Taten der russischen Soldaten in der Ukraine sind so dumm, so barbarisch.«

Zumindest vorerst ist der Krieg in dieser Region vorbei, die russischen Truppen haben sich aus der Nordukraine zurückgezogen. Im Osten des Landes allerdings wird in den nächsten Tagen eine Großoffensive der Besatzer erwartet.