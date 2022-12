Der Mietvertrag der Kirche für das Höhlenkloster in Kiew wurde zum Jahreswechsel gekündigt. Daraufhin wandte sich der Vorsteher des Höhlenklosters, Pawel Lebed, mit Kritik und der Bitte um Verbleib an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Anfang Dezember hatte Selenskyj gesagt, die Ukraine müsse ihre Unabhängigkeit auch auf religiösem Gebiet verteidigen. »Wir werden niemals irgendjemandem erlauben, ein Imperium innerhalb der ukrainischen Seele zu bilden«, sagte er in einer Videobotschaft.