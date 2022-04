Seit zwei Monaten kämpft die russische Armee in der Ukraine, viele Städte des Landes liegen mittlerweile in Trümmern. In einem Strategiewechsel verkündete der Kreml, seine Offensive künftig auf den Osten des Landes zu konzentrieren – doch ein hochrangiger russischer General gab bekannt, dass neben dem Donbass auch der Süden der Ukraine eingenommen werden soll. Die Kremltruppen wollen sich so den Weg gen Moldau freischießen.

Die Ukraine selbst beklagt weitere Kriegsverbrechen im umkämpften Mariupol. Noch immer harren Tausende Zivilisten in der eingekesselten Hafenstadt aus, nun belegen Satellitenaufnahmen womöglihc die ukrainischen Vorwürfe: Östlich von Mariupol wurden ausgehobene Massengräber entdeckt.

In Deutschland hält derweil die Debatte über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine an. Im SPIEGEL-Gespräch begründete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Zurückhaltung: »Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt.« Die Ereignisse im Überblick: Militärische Lage Die russische Offensive in der Ostukraine geht mit voller Härte weiter, im Norden des Landes und in den Ortschaften rund um die Hauptstadt Kiew ist es hingegen ruhiger geworden. Weiterhin ist die Hafenstadt Mariupol am härtesten umkämpft. Russland will die strategisch wichtige Stadt für sich beanspruchen, ukrainische Soldaten harren weiter in dem umzingelten Industriegebiet Asow-Stahl aus. Auch rund 100.000 Zivilistinnen und Zivilisten sollen sich noch in Mariupol befinden.

»Die Russen fürchten, Asow-Stahl zu stürmen, doch dabei lassen sie bewusst und zynisch keine Zivilisten heraus«, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram mit. Britische Geheimdienstexperten vermuten, dass russische Truppen bei einem Sturm auf das Stahlwerk hohe Verluste zu erwarten hätten. Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, eine Blockade um das Stahlwerk zu errichten, weise auf den Wunsch hin, den ukrainischen Widerstand in Mariupol in Schach zu halten und russische Streitkräfte für den Einsatz in anderen Teilen der östlichen Ukraine verfügbar zu machen, heißt es vom britischen Verteidigungsministerium.

In der Nähe der belagerten Hafenstadt Mariupol deuten derweil Satellitenbilder auf ein mögliches Massengrab hin. Der US-Satellitenfotodienst Maxar verbreitete Aufnahmen, die in dem Vorort Manhusch mehrere ausgehobene Grabstellen zeigen sollen. Der Stadtrat von Mariupol und Bürgermeister Wadym Bojtschenko sprechen davon, dass dort bis zu 9000 Menschen begraben sein sollen. Beide sind selbst aber nicht mehr vor Ort. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu dem mutmaßlichen Massengrab bisher nicht öffentlich geäußert. Satellitenfotos vom 3. April zeigen weit über 200 mögliche Grabstellen in mehreren Reihen, ausgehoben auf einer Länge von mehr als 300 Metern neben einer Straße.

Humanitäre Lage Die Zahl der in Deutschland ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine stieg weiter an. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, hat die Bundespolizei seit Kriegsbeginn am 24. Februar 369.381 Geflüchtete gezählt. Dabei handele es sich hauptsächlich um Frauen, Kinder und alte Menschen. Polens Grenzschutz hat unterdessen erneut mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen aus dem östlichen Nachbarland gezählt. Am Donnerstag hätten 23.600 Menschen Polen Richtung Ukraine verlassen. Dagegen kamen im selben Zeitraum aus der Ukraine 19.300 Menschen nach Polen – 11 Prozent weniger als am Vortag.

Nach Angaben des Uno-Menschenrechtsbüros häufen sich die Anzeichen für Kriegsverbrechen im Land. Die russischen Streitkräfte hätten wahllos bewohnte Gebiete beschossen und bombardiert und dabei Zivilisten getötet sowie Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Infrastrukturen zerstört, berichtete das Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, in Genf. Vor allem der Abzug russischer Truppen im Gebiet Kiew hat mehrere mutmaßliche Verbrechen sichtbar gemacht. Nach Polizeiangaben sind bereits mehr als 1000 Leichen gefunden worden. Das sagte der Polizeichef der Region um die Hauptstadt Kiew, Andrij Njebytow, im ukrainischen Fernsehen. Bei den Toten handele es sich um Zivilistinnen und Zivilisten. Nach dem russischen Abzug aus der Region hatten Funde von Hunderten teils in Massengräbern beigesetzten Leichen in Gostomel, Irpin, Butscha und Borodjanka nordwestlich der Hauptstadt international Entsetzen ausgelöst. Das sagt Kiew Präsident Selenskyj hatte nach eigenen Angaben Russland zu einer Feuerpause über die orthodxen Osterfeiertage bewegen wollen – doch der Kreml habe abgelehnt. Dies zeige, was der christliche Glaube und einer der fröhlichsten und wichtigsten Feiertage den Führern Russlands gelte, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft in der Nacht zum Freitag.

Mit Blick auf die Lage in Mariupol sagte Selenskyi, Russland tue alles, »um wenigstens über einige Siege zu sprechen«. Die Einnahme werde ihnen dennoch nicht gelingen: »Sie können das Unvermeidliche nur verschieben – den Zeitpunkt, an dem die Invasoren unser Territorium verlassen müssen, auch Mariupol, eine Stadt, die sich Russland weiterhin widersetzt, unabhängig davon, was die Besatzer sagen.« Gleichzeitig gab es nach ukrainischen Angaben neue Gespräche mit Russland. Das sagt der Kreml Auch Moskau bestätigt die telefonisch geführten Verhandlungen. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski bestätigte auf Telegram, dass er am Freitag mehrere längere Telefonate mit dem ukrainischen Chefunterhändler David Arachamija geführt habe. Zum Inhalt machte er aber keine Angaben.

Zuvor hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow die Ukraine dafür kritisiert, dass die Gespräche eingeschlafen seien. Moskau habe seit Tagen keine Antwort auf seine ausformulierten Vorschläge von Kiew erhalten, sagte Lawrow. Er bezweifelte, dass ukrainische Regierung an einer diplomatischen Lösung des Konflikts interessiert sei. Rustam Minnekajew, amtierender Befehlshaber der Truppen des Zentralen Militärbezirks, hat zugleich einen Strategiewechsel im Ukrainekrieg verkündet. Wichtigstes Ziel sei nun die vollständige Kontrolle über den Donbass sowie die Südukraine zu erlangen.

Der Blick auf die Südukraine ist neu: Laut Minnekajew soll das die Möglichkeit bieten, einen Landkorridor auf die russische besetzte Krim-Halbinsel zu sichern sowie einen Zugang zu Transnistrien zu erhalten, »wo es ebenfalls Fakten der Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung gibt«. Minnekajew bedient hier die gleichen Lügen wie Putin, dass die russische Armee angeblich leidenden russischsprachigen Menschen zu Hilfe eilen müsse. Das sagt der Westen Kanzler Scholz verteidigte gegenüber dem SPIEGEL seine vorsichtige Linie in Sachen Waffenlieferungen. Die Nato und Deutschland dürften in dem Konflikt mit Russland nicht Kriegspartei werden, entsprechend diffizil seien Waffenexporte. »Das militärische Gerät muss ohne langwierige Ausbildung, ohne weitere Logistik, ohne Soldaten aus unseren Ländern eingesetzt werden können«, sagte Scholz. Dies gehe »am schnellsten mit Waffen aus ehemaligen sowjetischen Beständen, mit denen die Ukrainer gut vertraut sind«.