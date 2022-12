Allerdings gibt es unter den Mitgliedstaaten bisher nicht die erforderliche Mehrheit für solche Mittelkürzungen. Vor allem osteuropäische Länder fürchten, dann ebenfalls wegen Rechtsstaats-Problemen belangt zu werden. Eine eigentlich geplante Abstimmung über das Aussetzen der Milliardenhilfen für Ungarn wurde laut Diplomaten vertagt.

Der Ministerrat forderte die Kommission auf, in den nächsten Tagen eine neue Stellungnahme zu Ungarn abzugeben, die dann auch die aktuelle Gesetzgebung einbezieht. Am Mittwoch will das ungarische Parlament erste Rechtsstaatsreformen auf den Weg bringen, die Ministerpräsident Viktor Orbán angekündigt hatte.