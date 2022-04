Uno-Generalsekretär in Russland Guterres bietet in Moskau Hilfe für Mariupol an

Uno-Generalsekretär Guterres ist in Moskau – was kann er dort erreichen? Nach einem Gespräch mit Außenminister Lawrow bat er eindringlich darum, das Leid der Menschen insbesondere in Mariupol zu beenden. Kremlchef Putin sagt hingegen, es gebe aktuell gar keine Militäraktion in der Stadt.