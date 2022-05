Auch am 78. Tag des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs setzen die Kremltruppen ihre Attacken vor allem im Osten der Ukraine fort. Moskau droht Finnland, weil das Land aus Angst vor einer russischen Invasion der Nato beitreten möchte. Und der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, ist auf Deutschlandbesuch – in mehreren Interviews hat er sich ausführlich zu den Beziehungen der beiden Länder geäußert.

In der Region Donbass haben die Kremltruppen offenbar Geländegewinne erzielt. »Der Feind führt seine Angriffsbemühungen in der Operationszone Ost weiter fort mit dem Ziel, die volle Kontrolle über die Gebiete Donezk , Luhansk und Cherson herzustellen und den Landkorridor zur zeitweise besetzten Krim aufrechtzuerhalten«, teilte der ukrainische Generalstab in einem Lagebericht mit.

Finnland und die Nato

Finnlands Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin haben sich für einen sofortigen Antrag zur Aufnahme ihres Landes in die Nato ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die beiden Politiker, dass Finnland die Aufnahme in die westliche Militärallianz »unverzüglich« beantragen solle. Es wird damit gerechnet, dass sich das nördlichste Land der EU in den kommenden Tagen zu einem formellen Beitrittsantrag entschließt.