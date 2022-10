Die Uno-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit überwältigender Mehrheit verurteilt. 143 der 193 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch im größten Gremium der Vereinten Nationen in New York für eine entsprechende Resolution. Neben Russland votierten vier Länder dagegen: Belarus, Nordkorea, Syrien und Nicaragua stellten sich so an Moskaus Seite. 35 Staaten enthielten sich, darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan.