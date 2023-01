Schüler im Ukrainekrieg Plastikplanen statt Klassenzimmer

Drei Fünftklässler, zusammengekauert in einem selbst gebauten Zelt auf einem windigen Hügel: Weil sie in ihrem Ort im Nordosten der Ukraine keinen Empfang haben, lernen die Kinder hier per Fernunterricht. So gut es geht.