Bei Urozhaine, Oblast Donezk

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

»Die Atmosphäre hier ist sommerlich ruhig, aber das täuscht. Wir sind hier, wenige Kilometer nördlich von Urozhaine in der Nähe der Südfront der langsam vorangehenden ukrainischen Offensive.«



Mitte August gelang es den ukrainischen Streitkräften, das Dorf Urozhaine nahe der Grenze der beiden Provinzen Donezk und Saporischschja zu befreien. Erst kürzlich meldete die ukrainische Armee auch Geländegewinne rund um Robotyne 70 Kilometer weiter westlich. Die südliche Front verläuft weiter bis nach Cherson am Schwarzen Meer.

Nach tagelangem Artilleriebeschuss drangen die ukrainischen Truppen im August in das Dorf ein. Russische Soldaten versuchten, zu Fuß zu fliehen – doch ukrainische Überwachungsdrohnen entdeckten sie. Fahrzeuge hatten die russischen Truppen offenbar nicht mehr genügend zur Verfügung.

Die ukrainische Militärführung feierte offiziell die Befreiung von Urozhaine – damit kam die Offensive einen kleinen Schritt weiter. Von hier aus könnten die ukrainischen Truppen in Richtung Asowsches Meer vordringen. Doch über den genauen Verlauf der Offensive bewahrt die Armeeführung Stillschweigen.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL:

»Es ist anders als vor einem halben Jahr ungefähr rund um Bachmut im Donbass, wo die Ukraine sich verteidigten, sich langsam zurückzogen und die Zugänge sehr viel einfacher waren. Hier ist es sehr viel stärker reglementiert, was wir sehen dürfen, welches Gerät wir sehen dürfen, welche Bewegungen wir mitbekommen dürfen. Weil die ukrainische Armeeführung offensichtlich Angst hat, dass zu viel bekannt wird, zu viel verraten wird. Insofern sind wir meistens kilometerweit hinter der Front.«

Hier sind Christoph Reuter und sein Team unterwegs mit Minenräumern. Was die Männer tun, sieht aus wie reinste Sisyphusarbeit – und ist überlebenswichtig für die vorrückenden ukrainischen Truppen.

Denn die russischen Besatzer haben sich monatelang auf die ukrainische Gegenoffensive vorbereitet. Unter anderem, in dem sie ausgedehnten Minenfelder anlegten. Durch diese müssen die Minenräumer nun Breschen schlagen, damit die eigenen Bodentruppen die russischen Stellungen überhaupt angreifen können.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL:

»Zwei Einheiten der 35 und 38 Brigade haben uns so weit nach vorne mitgenommen, wie sie es für vertretbar hielten. Und wir haben erlebt, wie am Vormittag erst nach einer Mission, die die ganze Nacht dauerte, die zu Tode erschöpften Minenräumer, die an der ersten Linie gewesen waren, zurückkamen. Ein Verletzter war schon sofort ins Krankenhaus gebracht worden, und sie meinten, sie hätten mal vor anderthalb Jahren mit 16 Mann angefangen, es seien jetzt noch weniger als die Hälfte von ihnen übrig.«

Die Männer stehen hier einer endlosen Reihe von Sprengminen, Antipersonenminen, Panzerminen und Drahtminen gegenüber, die sie Stück für Stück kontrolliert sprengen. Wie viele Minen hier in der Gegend liegen, wird erst bei der Räumung im Schritttempo sichtbar. Es sind Dimensionen, die für Außenstehende nur schwer vorstellbar sind.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL:

»Es gäbe etwas, das habe sie in Gesprächen mit amerikanischen Offizieren und Ausbildern aus dem Westen geärgert: als diese meinten, Ja, wenn wir auf ein Hindernis stoßen, dann versuchen wir, das zu umgehen. Und sie meinten: Ja, aber was wollen wir hier umgehen? 1000 Kilometer Minen in endlosen Reihen hintereinander gestückelt. Die können wir nicht umgehen. Die können wir nur langsam, langsam räumen. Und Sie sind zuversichtlich, dass sie langsam, langsam es auch schaffen werden. Aber es wird dauern.«

Warum die ukrainische Offensive so langsam voranrückt, wird im Westen oft gefragt. Diese Bilder sind ein Teil der Antwort.